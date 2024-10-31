Oyuncu Pelin Yoru genç yaşta hayatını kaybetti
Adını, rol aldığı dizi ve film projeleri ile duyuran Pelin Yoru hayatını kaybetti. Oyuncunun kaybı Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. 42 yaşında vefat eden ve dün toprağa verilen oyuncunun ölüm nedenine dair bir bilgi verilmedi.
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27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen, Mimar Sinan Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunu olan Pelin Yoru, 'Kızım Nerede' (2010), 'Alev Alev' (2012), 'Acar Kafadarlar' (2009) projelerinde canlandırdığı karakterlerle adını duyurdu.
Dizi ve sinema projelerinde yer alan oyuncu, tiyatro sahnelerinde de performans sergiledi. Genç yaşta hayata veden eden ismin kaybına dair bir açıklama yapılmadı.