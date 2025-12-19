Oyunculardan grev tehdidi

Birkaç yıl önce ABD’de oyuncu ve senaristlerin yapay zekâ ve ücretler nedeniyle yaptığı grevler prodüksiyonları durma noktasına getirmişti. Benzer bir sürecin şimdi İngiltere’de yaşanabileceği konuşuluyor. Equity sendikasının yaptığı oylamada üyelerin yüzde 99,6’sı endüstriyel eylem yetkisine destek verdi. Sendika, bunun henüz kesin bir grev kararı olmadığını, ancak güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor.

19 Ocak'a kadar süre verdiler

Equity yetkilileri, “Endüstriyel eylem kaçınılmaz değil, bu yapımcıların bir tercihi” diyerek topu işverenlere attı. Sendika, 19 Ocak’a kadar yapay zekâ korumaları ve telif ödemeleri konusunda “makul beklentileri” karşılayan bir teklif gelmesi halinde gerilimin düşebileceğini belirtiyor.

Tartışmanın merkezinde dijital kopyalar var

Oyuncuların en büyük kaygısı, setlerde yapılan vücut taramaları. Günümüzde birçok büyük prodüksiyonda oyuncular, yüzlerce kamerayla saniyeler içinde taranıyor ve üç boyutlu dijital kopyaları oluşturuluyor. Tartışma ise bu dijital modellerin nasıl, ne kadar süreyle ve hangi amaçla kullanılacağı üzerinde yoğunlaşıyor. Bazı oyuncular, bu teknolojinin uzun vadede kendi mesleklerini tehdit ettiğini savunuyor.

Yaklaşık 7 bin oyuncu sürece destek verdi. “The Crown” dizisinin yıldızı Bertie Carvel gibi tanınmış isimler de sendikanın çağrısına katılanlar arasında yer aldı.

Yapımcılar ne yapacak?

Yapımcıları temsil eden kuruluşlar ise mevcut yasal düzenlemelere uyduklarını ve bazı ülkelerde geçerli olan AI şartlarını İngiltere için de önerdiklerini savunuyor. Ancak sendika, bu tekliflerin “geleceğe dönük” yeterli koruma sağlamadığını belirtiyor. Gözler şimdi yapımcıların atacağı adımda... Geri adım mı gelecek, yoksa İngiltere yeni bir sektör krizine mi sürüklenecek?