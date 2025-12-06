Peaky Blinders filminin yayın tarihi belli oldu: "The Immortal Man" için afiş paylaşıldı

Netflix, kült suç dizisi “Peaky Blinders”ın devam projesi olan “The Immortal Man”e ait ilk afiş yayımladı ve filmin resmi vizyon programını açıkladı.

Tarihi belli oldu

Yapımın, 6 Mart 2026’da belirli sinema salonlarında gösterime gireceği, 20 Mart 2026 itibarıyla ise Netflix üzerinden dünya genelinde izleyicilere sunulacağı duyuruldu.

Filme dair hikâye detayları gizli tutulmaya devam ediyor. Ancak olayların 1900’lü yılların Birmingham atmosferinde geçeceği ve suç dünyasının sert dinamiklerinin yeniden ön planda olacağı öngörülüyor.

Filmin kadrosu

Yapımın en çok merak edilen yanlarından biri, Cillian Murphy’nin Tommy Shelby karakteriyle ekranlara bir kez daha dönmesi olacak.

Orijinal ekipten Sophie Rundle (Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) ve Ian Peck (Curly) de filmde yerlerini alıyor. Kadroya katılan yeni isimler arasında ise Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth ve Jay Lycurgo bulunuyor.

Filmin yönetmenliğini, dizinin birçok bölümüne de imza atan Tom Harper üstleniyor.

2013’te BBC’de başlayan ve sonrasında Netflix sayesinde küresel bir başarıya ulaşan “Peaky Blinders”, 2022’de yayımlanan altıncı sezonuyla sona ermişti. “The Immortal Man”, finalin doğrudan devamı niteliğinde çekiliyor.