Penguin yayınevinin kurucusu Ann Godoff hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü "Penguin" Yayınevinin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Penguin Yayınevi'nden yapılan açıklamada, Godoff'un New York eyaletine bağlı Albany kentinde kanser nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Godoff'un 2003'te kurduğu Penguin Yayınevi, ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla biliniyor.

Ann Godoff kimdir?

Ann Godoff, 1949 yılında New York’ta doğdu, eğitimine Los Angeles’ta devam etti. Beverly Hills Lisesi’nde Rob Reiner ve Richard Dreyfuss gibi isimlerle aynı sınıfta okudu. 1972’de New York Üniversitesi’nde sinema eğitimi aldı. Ancak kariyerini film sektöründe değil, yayıncılık dünyasında inşa etmeyi tercih etti.

1980’li yıllarda Simon & Schuster ve Atlantic Monthly Press’te başlayan mesleki yolculuğu, 1991’de Random House’a geçmesiyle ivme kazandı. 1994’te Caleb Carr’ın The Alienist (Ruh Avcısı) kitabıyla ilk büyük ticari başarısını elde etti. Aynı yıl John Berendt’in Midnight in the Garden of Good and Evil (İyi ve Kötü’nün Bahçesinde Bir Gece Yarısı) adlı çok satan eserinin editörlüğünü üstlenerek adını geniş kitlelere duyurdu.

1997’de Random House’un genel yayın yönetmeni olduğunda yayınevinin yayın vizyonunu yeniden şekillendirdi. Godoff, yalnızca kitap yayımlayan bir editör değil; bir eserin kültürel bir fenomene dönüşme potansiyelini öngörebilen bir yayıncı olarak tanındı.