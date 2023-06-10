Perili Köşk’de sanat buluşması

İlk atölye olan "Neresi Yeryüzü, Neresi Gökyüzü" başlığı altında, çocuklar "UVA: Kaosun Eşiği" sergisinden yola çıkarak kendi manzara çalışmalarını oluşturacaklar. Diğer atölye olan "Bir Köşk Hayal Ediyorum" isimli etkinlikte ise çocuklar, sıradışı malzemeler ve led ışıklarını kullanarak kendi deneysel maketlerini üretecekler.

İlham kaynakları doğa

Borusan Contemporary’nin farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik atölyeleri, küçük sanatseverlere hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor. 10 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek iki atölyede 6-8 ve 6-9 yaş aralığındaki çocuklar, Hibrit Mekanlar ve Kaosun Eşiği sergilerini gezdikten sonra yaratıcı çalışmalara imza atacak.

10 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’de 6-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Neresi Yeryüzü, Neresi Gökyüzü atölyesinde Londra merkezli kolektif United Visual Artists’in Kaosun Eşiği isimli sergisinde yer alan Ufuk Noktası 3:1 #3 incelenecek. Atölyede çocuklar, yapıttan esinlenerek kendi manzara çalışmalarını tasarlarken, temel geometrik formların ve renklerin yardımıyla ahşap zeminler üzerinde çalışacaklar. Her şekil doğadan bir örneği, her renk ise doğa harikalarının bizlerde uyandırdığı duyguları temsil edecek.

Sıradışı malzemelerden sanat eseri

10 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’te 6-9 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Bir Köşk Hayal Ediyorum atölyesi ise Hibrit Mekanlar sergi turuyla başlayacak. Çocuklar, sergideki seçili eserlerde karşımıza çıkan sıra dışı malzemeleri birer sanat üretim aracına dönüştürecek.