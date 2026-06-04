Persepolis'in yazarı Marjane Satrapi hayatını kaybetti

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Sinemaya uyarlanan 'Persepolis' adlı otobiyografik romanı Oscar'a aday gösterilen İranlı-Fransız yazar ve çizer Marjane Satrapi, 56 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

Yakınlarının açıklamasında, Satrapi'nin 2025'te hayatını kaybeden eşi Mattias Ripa'nın ölümünün ardından yaşadığı derin üzüntü nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Satrapi'nin yapımcı, oyuncu ve senarist eşi Mattias Ripa da 8 Nisan 2025'te hayata veda etmişti.

22 Kasım 1969'da İran'ın güneybatısındaki Reşt kentinde doğan Satrapi, dünya çapındaki ününü, 'Persepolis' ile kazanırken, eser, Satrapi'nin Tahran'daki çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, 1979 Devrimi'nden sonra İran'ın İslami yönetiminin getirdiği kısıtlamalar altında verdiği mücadeleyi ve ardından ailesi tarafından sürgün hayatına başlamak üzere Avrupa'ya gönderilişini anlatıyordu.

Çizgi roman daha sonra, yönetmenliğini Satrapi'nin Vincent Paronnaud ile birlikte üstlendiği bir animasyon filme uyarlanmış ve birçok ödül kazanmıştı.

2024'te son çizgi romanı 'Woman, Life, Freedom'ı yayımlayan Marjane Satrapi'nin 'Chicken with Plums', 'The Voices' ve Marie Curie'nin hayatını anlatan 'Radioactive' yapımları da dikkat çekmişti.