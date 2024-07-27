PIMF'ten piyanist İlyun Bürkev'e iki ödül

Müzik eğitimini Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde sürdüren ve hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok başarı elde eden Bürkev, PIMF'te kendi yaş grubunda birincilik ödülü ile tüm kategorilerde Grand Prize ödülü kazandı.

Bürkev, 13-26 Temmuz'da 8-19 yaş grubundan 57 müzisyenin katıldığı yarışmada, 14-15 yaş kategorisinde finale kalan tek piyanist olarak, final gecesinde Edvard Grieg Piano Concerto in A minor, Op.16 eseriyle ödül aldı.

Gülsin Onay'ın 'veliahtı'

Devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın 'veliahtım' diye nitelediği İlyun Bürkev, 15 Ağustos'ta 21. Gümüşlük Festivali'nde genç keman sanatçısı Elvin Hoxha ile Antik Taş Ocağı'nda konser verecek ve ekim ayında yeniden İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak. Bürkev, şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde Saint-Seans'ın 2 Nolu piyano konçertosunu icra edecek.