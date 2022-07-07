Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütücü Kurul Üyesi ve yönetmen Ragıp Ertuğrul yaşamını yitirdi.

Lenf kanseri tedavisi gören Ertuğrul, bir aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatıyordu.

Ragıp Ertuğrul kimdir?

1970 yılında doğan Ragıp Ertuğrul, 1988 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olan Ertuğrul, 2003 – 2015 yılları arasında hem Tiyatro... Tiyatro Dergisi’nin yazarları arasında yer aldı hem de Tiyatro Dergisi Ödülleri’nde jüri üyeliği yaptı.

2012 yılında Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen Cüneyt Gökçer Ödülleri’nde ‘Övgüye Değer Eleştirmen Ödülü’ne layık görüldü. Gökay Genç ile birlikte yazdığı Tangopera adlı müzikli oyunu Devlet Tiyatroları repertuarına alındı. Ertuğrul 2019 yılında, yönetmenliğini üstlendiği "Jacques İle Efendisi" oyunu ile Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde ödüle değer görüldü.

Ertuğrul, Tüccarlar (2019), Jacques İle Efendisi (2018), Tebeşir İzi (2018), Mor (2018), Abide-i Aşk (2015), Böbrek, İnsan Müsveddesi, Bir Tutam Kaos Biraz Da Aşk oyunlarını kaleme aldı.