Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devretti
Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh’a devretti.
Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, düzenlenen bir törenle Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredildi.
Kel Hasan Efendi'den, İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Türk tiyatrosunun geleneği olan ‘kavuk’, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle Şevket Çoruh'a devredildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirilen gecenin bilet gelirleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacak.