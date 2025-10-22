Rehabilitasyon süreci başladı: Kuraklığa dayanıklı bitkilerle Burdur Gölü yeniden nefes alacak

Yıllardır su seviyesinin düşmesiyle gündeme gelen Burdur Gölü, artık kuruyan alanlarıyla ekolojik bir tehdit oluşturuyor.

Bu durumu tersine çevirmek için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Teknik Destek Programı kapsamında “Burdur Gölü Kuraklığa Dayanıklı Bitkilerde Ekolojik Restorasyon ve Toprak Rehabilitasyonu” projesi hayata geçirildi.

Proje; Burdur ve Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarının işbirliğiyle yürütülüyor. Amaç, gölün ekolojik ve ekonomik açıdan yeniden kazanılması.

600 hektarlık alanda yeşil dönüşüm

Proje, göl aynasına girmeden, kıyı kenar çizgisinin dışında kalan 600 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Uzmanlar, Burdur Gölü çevresinde uzun süredir devam eden toz taşınımı ve tuzlu toprak sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor. Bu toz taşınımının hem insan sağlığını doğrudan etkileyen bir çevre kirliliği unsuru olduğu hem de görsel ve ekolojik kayıplara neden olduğu belirtiliyor.

Projenin temel hedefleri arasında; tozlaşmayı önlemek, tuzlu toprakta yetişen bitkileri tespit etmek, kuraklığa dayanıklı türleri belirlemek, ekonomik değeri yüksek ürünlerle bölgeye katkı sağlamak yer alıyor.

Aral Gölü model alınacak

Yetkililer, rehabilitasyon sürecinde uluslararası örneklerden yararlanılacağını açıkladı.

Aral Gölü’nde yürütülen çevresel restorasyon çalışmaları, Burdur Gölü projesine model teşkil edecek.

Bu sayede yalnızca çevresel değil, sosyoekonomik bir sürdürülebilirlik modeli de oluşturulacak.

Analiz süreci başladı

Rehabilitasyon öncesinde en kritik aşama olan analiz safhası başlatıldı. Toprak ve su kaynaklarının yapısını belirlemek amacıyla 49 farklı noktadan numune alındı.

Toprak analizlerinde pH, tuz, kireç, organik madde, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi elementlerin yanı sıra ağır metaller (Cd, Co, Cr, Pb, Ni) incelenecek. Su analizlerinde ise klorür, sülfat, sodyum, bor, cıva ve demir gibi bileşenler değerlendirilecek.

Bu analizlerin ardından, bilim insanları bölgeye uygun bitki deseni ve ekolojik restorasyon modeli belirleyecek.

Kuruyan göl yeniden yeşillenecek

Projeyle birlikte uzun süredir çorak halde bulunan Burdur Gölü kıyısında,

* Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı bitkiler kullanılacak,

* Toprağın su tutma kapasitesi artırılacak,

* Toz ve partikül kaynaklı hava kirliliği azaltılacak,

* Erozyon riski düşürülecek.

Uzmanlar, bu çalışmayla bölgenin görsel kalitesinin artacağını, ekoturizm potansiyelinin güçleneceğini ve hava kalitesinin iyileşeceğini belirtiyor.