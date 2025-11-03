Sabancı Gösteri Merkezi yeni sezona sanat dolu bir ayla başlıyor

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nin (SGM), yeni sezonundaki ilk perde, 6 Kasım’da Murat Menteş’in romanından uyarlanan “Dublörün Dilemması” ile açılacak.

Nuh Tufan karakterinin trajikomik serüvenini anlatan oyun, zekice kurgulanmış diyalogları ve kara mizahı ile izleyiciyi hem güldürüp hem düşündürmeyi vaat ediyor.

18 Kasım’da ise Nobel ödüllü İtalyan yazar Dario Fo’nun unutulmaz eseri “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” sahnelenecek. Arzu Gamze Kılınç yönetimindeki oyun, ekonomik baskılarla mücadele eden kadınların direnişini hiciv dolu bir dille anlatırken, toplumsal eşitsizliklere de ayna tutacak.

“NİNA” ile Caz Çağı’na yolculuk

SGM sahnesi, 21 Kasım akşamı “NİNA Dans Gösterisi”yle müzik ve dansın büyülü buluşmasına ev sahipliği yapacak. İzleyiciyi 1920’lerin “Caz Çağı”na götüren gösteri; caz, klasik, çağdaş ve hip-hop koreografilerini harmanlayarak aşk, tutku ve özgürlük temalarını görsel bir şölenle sunacak.

Kasım ayının son etkinliğinde, 27 Kasım’da Borusan Quartet sahne alacak. XIII. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında gerçekleşecek konserde, Beethoven’ın Op.127 ve Mendelssohn’un Op.44 No.2 eserleri seslendirilecek.

SGM, Kasım boyunca sanatseverlere tiyatro, müzik ve dansla dolu unutulmaz bir sezon başlangıcı yaşatacak.