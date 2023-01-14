Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması'nın Jürisi belli oldu

Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi’nde ise dramaturg Dr. Sündüz Haşar, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu ve Eğitim Uzmanı Ali Koç bulunuyor.

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nda kazanan filmleri belirleyecek jüri üyeleri de heyecanlı olduklarını belirttiler.

Bu yıl “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” temasıyla düzenlenen ve 18 Ocak’ta ödül töreni gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması’nın jürisinde; Türkiye’den yönetmen ve senarist Biket İlhan, yönetmen Zeynep Günay Tan ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Yarışma başladığı günden beri, filmlerin uluslararası alanda da pek çok yere ulaşması amacıyla, dünya sinemasında yetkin isimlere jüride yer vermeye özen gösterildi. 1996 yapımı İstanbul Kanatlarımın Altında filmiyle Türkiye’de ün salan ve İspanya’nın en tanınmış kadın oyuncularından Beatriz Rico ile Avrupa Film Akademisi (EFA) Başkanı ve Uluslararası Risk Altındaki Sinemacılar Koalisyonu’nun kurucuları arasında bulunan yapımcı, yazar Mike Downey bu yıl yarışma jürisinde yer alıyor. Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması’nın ‘Sosyal Etki Jürisi’ de Dr. Sündüz Haşar, Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu ve Ali Koç’tan oluşuyor.