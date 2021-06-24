Sadberk Hanım Müzesi’ne Bank Of America’dan hibe

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kurumlarından biri olan Sadberk Hanım Müzesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sadberk Hanım Müzesi tarafından hazırlanan “Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Onüç Elyazması ve Tezhipli Hat Eserinin Konservasyon Projesi”, Bank of America’nın dünya genelinde sürdürdüğü Sanat Eserlerini Koruma Programı’nın (Art Conservation Project) 2021 hibesiyle yeniden hayat bulacak.

13 nadir eser restore edilecek

Proje kapsamında Selçuklu ve Osmanlı dönemi tezhipli el yazmalarının nadir örneklerinden 13 eser, Bank of America’nın sağladığı kaynak ile kapsamlı bir şekilde analiz edildikten sonra restore edilip sergilenecek.

Sadberk Hanım Müzesi, bu projeyi hayata geçirerek yalnızca nadir hat eserlerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda proje kapsamında düzenleyeceği etkinliklerle kültür mirasının ve sanat eserlerinin korunmasının önemini aşılamayı ve bu doğrultuda kamu bilincini artırmayı hedefliyor.