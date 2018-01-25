"Sait Faik Hikaye Armağanı" başvuruları başladı

25 Ocak 2018

Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen "Sait Faik Hikaye Armağanı", bu yıl 64'üncü kez verilecek.

Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikaye kitabından 10 sayfayı başvuru dilekçesi ile birlikte 9 Mart'a kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne teslim etmesi gerekiyor.

Ayrıca yarışmaya katılacak hikaye kitaplarının 2017 yılında yayımlanmış olması, daha önce herhangi bir ödül almamış olması şartı aranıyor.

Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği seçici kurulda, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Jale Parla, Murat Gülsoy, Metin Celal ve Beşir Özmen yer alıyor.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Yekta Kopan, Mehmet Zaman Saçlıoğlu gibi yazarların da kazandığı "Sait Faik Hikaye Armağanı" geçen yıl "En Eski Yüz" adlı kitabıyla Pelin Buzluk'a verildi.

"64. Sait Faik Hikaye Armağanı"nın sonucu ise mayıs ayında açıklanacak.

Kaynak: AA