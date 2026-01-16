Salvador Dali son anda çöpe gitmekten kurtarıldı!

İkinci el eşyaların bağışlandığı yardım mağazalarında zaman zaman “hazine” sayılabilecek parçalar ortaya çıkıyor. Belçika’nın Gent kentindeki Kringwinkel yardım mağazasında yaşanan son olay ise bunun çarpıcı bir örneği oldu.

Kringwinkel’in Getouwstraat şubesinde görev yapan Nicolas Bracke, bağışlar arasında sürrealist ressam Salvador Dali’nin “La femme cheval” adlı litografisini ve Belçikalı sanatçı Roger Raveel’in “Father and Son” eserini buldu.

Dali’ye ait tablo, mağazada ayrıştırma sürecinde gözden kaçıp atık konteynerinin yanına bırakılmıştı.

Bulunan eserler, 22 Ocak’ta Kringwinkel mağazasında yapılacak halka açık bir müzayedede satışa sunulacak. Etkinlik için mağaza geçici bir sanat galerisine dönüştürülecek.