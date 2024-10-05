Sanat, yenilikçi bir platform olarak dijital dünyaya taşınıyor

Günay DEMİRBAĞ

Sanatın dijital dünyada nasıl var olabileceğini merak edenler için İva Sanat, bu soruya çarpıcı bir yanıt veriyor. 2023 yılında üç farklı disiplinin bir araya gelmesiyle kurulan platform, sanatçıların eserlerini geniş kitlelerle buluşturduğu, sanatseverlerin ise sanatı her yönüyle deneyimlediği bir mecra olarak öne çıkıyor. Söğüt ağacının zarafeti ve dayanıklılığından, adını alırken, sanat dünyasında kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyor. Platformun kuruluş hikayesini, işleyişini ve geleceğe yönelik hedeflerini İva Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın’dan dinledik.

İva Sanat’ın kuruluş hikayesini bizimle paylaşır mısınız?

İva Sanat aslında üç farklı alanın bir araya gelmesiyle doğan bir proje. Bir ressam, bir kreatif proje direktörü ve bilişim sektöründen bir girişimcinin ortak vizyonuyla, sanat dünyasında yenilikçi bir platform oluşturma hayaliyle yola çıkıldı ve her biri kendi uzmanlık alanını bu projeye taşıdı. 2022 yılında altyapı çalışmalarına başlandı; planlamalar yapıldı, teknik hazırlıklar tamamlandı ve 2023'ün ikinci yarısında platform aktif hale geldi.

Tüm bu süreçteki amaç sadece sanatçılara eserlerini sergileme ve satış yapma fırsatı sunmak değil, aynı zamanda sanatla ilgili geniş bir içerik yelpazesi sunarak bilgilendirici ve ilham verici bir kaynak yaratmak. Blog yazıları, online sergiler, fiziksel karma sergiler, büyük sanat fuarlarına katılım, sanatçılarla workshoplar ve söyleşiler gibi farklı etkinliklerle, sanatı her yönüyle keşfetmeyi sağlayan zengin bir içerik havuzu oluşturuyoruz. İva Sanat, herkesin erişimine açık olup, sanatseverlere sanatı daha derinlemesine deneyimleme ve anlama fırsatı sunuyor.

“Sanat, tıpkı bir söğüt ağacı gibi”

‘İva’, Balkan dillerinde ‘söğüt ağacı’ anlamına geliyor. Söğüt ağacının güçlü gövdesi, zarifçe aşağı sarkan dalları, sık yaprakları ve derinlere kök salması, sanatın yaratıcı ve köklü yapısıyla bize güçlü bir özdeşlik sundu. Sanat, tıpkı bir söğüt ağacı gibi hem sağlam temellere dayanır hem de esneklik ve zarafetle farklı yönlere dallanır. Sanatçılar da tıpkı bu ağaç gibi, köklerinden beslenirken her zaman yeni ilhamlara ve yaratıcılığa uzanırlar. Bu benzerlikten hareketle, platformumuza İva Sanat adını vererek, sanatın derinliğini ve büyüleyici gücünü yansıtmak istedik.

İva Sanat’ı diğer dijital sanat platformlarından ayıran en önemli özellikler nelerdir?

İva Sanat’ı farklı kılan en önemli şey, sadece eserlerin sergilendiği bir platform olmanın ötesine geçmesi. Burada hem sanatçılar hem de sanatseverler için çok yönlü bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz. Yani, sanatın sadece alınıp satıldığı bir yer değiliz. Sanatçılar için eserlerini sergileme ve satma fırsatı sunmanın yanı sıra, onların seslerini duyurabileceği, kendilerini ifade edebileceği bir alan da sağlıyoruz.

Ayrıca, platformumuz onlarca farklı konu başlığında içerik sunan blog yazılarıyla sanat alanında bilgilendirici ve ilham verici bir kaynak olmayı vizyonunun bir parçası olarak benimsiyor. Online sergiler, fiziksel karma sergiler ve büyük sanat fuarlarına katılım gibi etkinliklerle, sanatı her yönüyle keşfetme ve sanatseverlere sanatı daha derinlemesine deneyimleme fırsatı sunmayı hedefliyoruz.

Platformda yer alan sanatçıları seçerken belirlediğiniz kriterler nelerdir? Sanatçılar platforma nasıl dahil oluyor?

Sanatçılar, web sitemiz üzerinden başvuru yaparak platforma dahil olma sürecini başlatıyorlar. Başvuru sırasında, sanatçılardan daha önce yapmış oldukları eserlerini veya portfolyolarını yüklemelerini ve kendileri hakkında paylaşmak istedikleri bilgileri iletmelerini istiyoruz. Paylaşılan tüm bu bilgiler, sanat kurulumuz tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Öncelikle teknik bir değerlendirme yapıyoruz. İçerik değerlendirmesi aşamasında, eserlerin belirli etik ve hukuki kurallara uygun olmasına dikkat ediyoruz. Sanatta ifade özgürlüğünü her zaman desteklemekle birlikte, dijital bir platform olarak bazı sorumluluklarımız var. Özellikle gizliliği ihlal eden, provoke edici ya da yasalarca sakıncalı sayılabilecek içeriklere karşı hassas bir duruş sergiliyoruz.

Dijital ve fiziksel sergi

İva Sanat olarak önümüzdeki dönemde sanat dünyasına daha fazla yenilik kazandırmayı hedefliyoruz. Amacımız hem sanatçılar hem de sanatseverler için platformumuzu daha işlevsel, ilham verici ve etkileşimli hale getirmek. Bu doğrultuda, daha geniş bir kitleye ulaşmayı sağlayacak yeni dijital ve fiziksel sergi projeleri üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki ilk projemiz, ekim ayında İstanbul’da sanatçılarımızla birlikte düzenleyeceğimiz karma sergi. Bu etkinlik, sanatseverlerin eserleri fiziksel olarak deneyimlemeleri için önemli bir fırsat olacak. Kısacası, İva Sanat olarak, sanat dünyasında yenilikçi ve ilham verici projelerle sanatçılarımızı desteklemeye ve sanatseverlere daha zengin bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.