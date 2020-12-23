Sanatçı Memo Akten'den özel ışık gösterisi

Sanatçı Memo Akten, İstanbul The Lights etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Meydanı'nda İstanbul'un kültürel çeşitliliğini anlatan bir ışık gösterisi gerçekleştirdi.

Orhan Veli Kanık’ın “İstanbul'u dinliyorum” şiirinden esinlenerek, kentin kültürel çeşitliliğinin anlatıldığı gösteride Memo Akten, her bir ışık demetinin dizisini, tekil olarak, üç boyutta deforme olan iki boyutlu bir ışık düzlemi gibi hareket etmesini sağlıyor.

Gösteride ışıkların ve bulutların fiziksel kusurları yüzünden bozulmuş olmalarına rağmen, orijinal olarak yazılımda simüle edilmeleri nedeniyle biçimleri iki boyuta geri dönüyor.

Çok katmanlı ritimlerin etkileşimi yoluyla karmaşık davranışın ortaya çıkışını araştıran Simple Harmonic Motion (SHM) (Basit Harmonik Hareket), doğal ve matematiksel olgularla birlikte Norman Mclaren, John Whitney, Steve Reich, John Cage, Gyorgi Ligeti ve Edgar Varèse'nin eserlerinden esinlenir.