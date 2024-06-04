Sanatseverlere haftalık etkinlik takvimi

İstanbul Devlet Tiyatrosu

4-7 Haziran'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 'Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)', Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 'Babamın Kelimeleriyle', Üsküdar Stüdyo Sahne'de 'Çarpışma' oyunları sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi

5-6 Haziran'da 'Zorba' adlı bale gösterisi, 6 Haziran'da 'Anadolu Ateşi Trump Dans Okulu Gösterisi', 8 Haziran'da ise 'Anadolu Ateşi Anatolium Marmara Dans Okulu Gösterisi' gerçekleşecek.

4 Haziran'da 'Güldiyar Tanrıdağlı ve İstanbul Strings Dizi Müzikleri Konseri', 5 Haziran'da 'Meşk Akşamı', 6 Haziran'da 'Nağmekar', 8 Haziran'da 'Madame Butterfly', 9 Haziran'da ise 'Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Edgar Moreau' konseri gerçekleşecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

7-8 Haziran'da 'Barcelona Flamenco Ballet' dans gösterisi sergilenecek.

5 Haziran'da 'Theodosii Spassov-Batuhan Aydın' , 9 Haziran'da 'Büyülü Orkestra' ve 'İstanbul Oda Orkestrası' konserlerinde, sevilen eserler yorumlanacak.

Zorlu PSM

4 Haziran'da 'Kel Diva' ve 'Cem Yılmaz CMXXIV', 7-9 Haziran'da 'Balina', 9 Haziran'da 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' oyunu izlenebilecek.

5 Haziran'da 'Kerem Görsev Trio' ve 'BadBadNotGood', 7 Haziran'da 'Lahza', 8 Haziran'da 'Nükhet Duru' konseri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sergi gezmek isteyenlere öneriler

Salt'ın disiplinlerararası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan ve Salt Beyoğlu'ndaki 'Havaya Dair' sergisi hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Küratörlüğünü Burcu Çimen ve Didem Yazıcı'nın üstlendiği 'Bugünü Resmetmek' resim sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Filistin'in 100 yılı aşkın süren bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı 'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

'İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler' sergisi, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü'nde yer alıyor..

Meşher'de açılan, 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisi, İstanbul silüetini sanatseverlerle buluşturuyor.

Macaristan Ulusal Film Enstitüsü'nün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan 'Geniş Açı' sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.