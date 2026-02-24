'Sarı Zarflar' ve 'Kurtuluş'un vizyon tarihi belli oldu
76. Berlin Film Festivali’de Altın Ayı kazanan Sarı Zarflar ve Gümüş Ayı kazanan urtuluş adlı filmlerin vizyon tarihleri belli oldu.
21 Şubat’ta sona eren 76. Berlin Film Festivali'nde yönetmen Wim Wenders’in başkanlık ettiği jüri, İlker Çatak’ın yönettiği ‘Sarı Zarflar’a Altın Ayı, Emin Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’aysa Gümüş Ayı ödülü verdi.
Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı ‘Sarı Zarflar’, oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çiftin hikayesini anlatıyor.
‘Kurtuluş’ filmiyse korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışması hakkında...
Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’un başrollerindeyse Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan yer alıyor.
‘Kurtuluş’ 6 Mart’ta ‘Sarı Zarflar’sa 27 Mart’ta vizyona girecek.