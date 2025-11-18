Satış rekoru kıran Labubu film oluyor

Son yılların en dikkat çekici pop kültür figürlerinden Labubu bebekleri, sinema dünyasına adım atıyor. Sony Pictures, fenomen oyuncağın film haklarını Çinli üretici Pop Mart’tan satın aldı. Proje henüz başlangıç aşamasında olduğu için yönetmen, senarist ve yapımcı gibi detaylar açıklanmadı.

Dünya çapında fenomen hâle geldi

Kaynaklara göre Sony Pictures sadece tek bir filmle yetinmeyecek. Labubu’nun büyük hayran kitlesi sayesinde film, diziler ve yan projelerden oluşan geniş bir franchise kurulması planlanıyor.

2015’te piyasaya çıkan Labubu bebekleri, sürpriz kutu ve sınırlı üretim stratejisiyle kısa sürede dünya çapında fenomen hâline gelmiş; nadir parçalar ikinci el piyasada yüksek rakamlara ulaşmıştı.