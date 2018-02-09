Şehir Tiyatroları artık cepte

09 Şubat 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın akıllı telefon uygulaması yayınlandı.

"İBB Şehir Tiyatroları" adlı uygulama sayesinde, tiyatroseverler Şehir Tiyatroları'yla ilgili birçok içeriğe ulaşabilecek.

Yenilikçi, sade ve rahat bir kullanım vadeden uygulamada, farklı oyunlara bilet de satın alınabilecek.

Android ve iOS cihazlar için uygun olan uygulama sayesinde salonlardaki boş koltuklar görebilebilirken, içeriğindeki navigasyon sistemiyle de salona giden güzergah belirlenebilecek.

Rezervasyon işlemlerini hızlandırması ve seyirci sayısını artırması hedeflenen uygulamada, oyun ve oyuncu bilgilerinin yanı sıra fragmanlara da erişilebilecek.

Kaynak: AA