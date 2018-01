Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 17 oyun sahnelenecek

15 Ocak 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 17 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

"Sızı", "Kahvede Şenlik Var", "Şekerpare", "Cibali Karakolu", "Ben Çağırmadım", "Oyunun Oyunu", "Şahane Züğürtler" ile çocuk oyunları "Pollyanna", "Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt", "Bisküvi Adam", "Alaaddin'in Sihirli Lambası", "Bir Kümes Hikayesi", "Elma Kurdu Kırtık", "Dedektif Köpek Cash", "Define Adası", "Karagöz Çiftlik Bekçisi" ve "Karagöz’ün Uykusu" adlı oyunlar bu hafta Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek.

"Sızı"

"Sızı" oyunu, Anadolu coğrafyasının 1913-1941 yıllarında, dış güçlerin oluşturmaya çalıştığı bir kaosun eşiğindeyken, bir grup Ermeni ailesinin önce İstanbul'a, sonra Paris'e gitmek zorunda kalmasını konu ediniyor.

Salih Efiloğlu'nun yazıp, Kubilay Penbeklioğlu'nun yönettiği oyunda Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın rol alıyor.

Oyun, 17-20 Ocak tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

"Kahvede Şenlik Var"

"Kahvede Şenlik Var" oyunu, kadın-erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerini konu alıyor.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp, Murat Ozan'ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç ve Özgür Dereli rol alıyor.

Oyun, 17-20 Ocak tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Cibali Karakolu"

Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen "Cibali Karakolu" oyunu, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp, Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş ve Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor.

Oyun, 17-20 Ocak tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde seyirci karşısında olacak.

"Ben Çağırmadım"

Yazacağı yeni romana konu arayan bir yazarın hayatından bir akşamı anlatan "Ben Çağırmadım" oyunu, hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmek amacında olan yazarın maceralarını konu ediniyor.

Noel Coward’ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun çevirip Engin Gürmen'in yönettiği oyunda, Neşe Ceren Aktay, İrem Arslan, Tolga Yeter, Engin Gürmen, Betül Kızılok Bavli, Pelin Budak ve Aslı Seçkin izleyici karşısına çıkıyor.

Oyun, 17-20 Ocak tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenime sunulacak.

"Oyunun Oyunu"

''Çırılçıplak'' adlı oyunu sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve sevinçleri anlatan "Oyunun Oyunu", türünün en iyi örneklerinden biri olarak seyirciyle buluşuyor.

Michael Frayn'ın yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda Destan Batmaz, Caner Çandarlı, Ayşen Sezerel, Buket Y. Kubilay, Yeliz Gerçek, Aslıhan Kandemir, İlhan Kilimci, Ergun Üğlü ve Ahmet Saraçoğlu rol alıyor.

Oyun, 18-20 Ocak tarihlerinde Ümraniye Sahnesi'nde sahnelenecek.

"Şahane Züğürtler"

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçmasını konu edinen "Şahane Züğürtler" oyunu, bu ailelerden biri olan ve çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan Ouratieff çiftinin başına gelen akıl almaz olayları anlatıyor.

Jacques Deval'ın yazıp Haldun Dormen'in yönettiği oyunda Can Başak, Müge Akyamaç, Hakan Güner, Süeda Çil, Dilay Taşkaya, Özgün Akaçça, Çağrı Hün, Ceylan Çete, Engin Akpınar, B. Çağatay Çakıroğlu, Can Doğan, Onur Şirin ve Buğra Can Ildırışık rol alıyor.

Oyun, 18-20 Ocak tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde seyircisinin karşısında olacak.

Çocuk oyunlarında ise 21 Ocak'ta "Polyanna" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Alaaddin'in Sihirli Lambası" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Ümraniye Sahnesi'nde, "Dedektif Köpek Cash" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde seyredilebilecek.

"Define Adası" 18 Ocak'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Karagöz Çiftlik Bekçisi" 18-19 Ocak'ta Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi'nde ve "Karagöz'ün Uykusu" adlı oyun ise 18-19 Ocak'ta Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA