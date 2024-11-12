'Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı' 21 Kasım'da başlıyor

'Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı' projesi, 21 Kasım'da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Nazım Hikmet, Özdemir Asaf, Ümit Yaşar Oğuzcan ve birçok şairin eserlerini özgün caz besteleriyle buluşturan proje, Selçuk Yöntem'in yorumu ve quartet'in müzikalitesini bir araya getirecek.

Selçuk Yöntem'e sahnede, Viyana'da yaşayan Türk kemancı Efe Turumtay, Çek basçı Tomas Liska ve Macar perküsyoncu Andras Des eşlik edecek. Uluslararası üne sahip Türk perdesiz gitar virtüözü Cenk Erdoğan'ın da melodilerini quartet'e taşıyacağı proje, sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.