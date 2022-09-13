Seramiğin ileri dönüşümü “Kaçış Noktası” sergisinde sanatla buluşuyor

Sanatçı Oğuz Yalım’ın, Kalebodur’un inovatif ürünü Kalesinterflex’in üretiminde ortaya çıkan atık malzemeleri kullanarak hazırladığı eserler, “sürdürülebilir sanat”ın özgün birer örneği olarak sanatçının 9. Solo sergisi “Kaçış Noktası”nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kalesinterflex malzemesini sanat ile buluşturarak yeniden yorumlayan İç Mimar, Sanatçı Oğuz Yalım’ın sürdürülebilir sanat eserlerinden 13’ü KTSM’de sergilenecek. Sanatçının “Saat Sabahın 25'i” adlı eseri ise Salt Galata’da bulunan Neolokal restoranın terasında yer alacak. Yarı uyanık, yarı uykulu, yarı gerçek ve gerçeküstü ile zamansız bir yolculukta olmayı anlatan eser 16 Eylül’den itibaren binanın farklı katlarından izlenebilecek.

Sergide, Kalesinterflex’ten üretilmiş 60x60 cm boyutlarında 12 adet eser ve yine aynı malzemeden üretilerek oluşturulmuş 120x185 cm ebadında 1 eser sergilenecek.

13 eserin isimleri ise şöyle: Günün Rotası, Rüyanda Görürsün, Anlık Bir Buluşma, Tersim Döndü, Damsız Girilmez, Kaybolmadan Önce, Yukarı Mahalle, Keyifli Bir Yalnızlık, Ergen Cepheler, Havalı Sokaklar, Sen Bir de İçimi Gör, Bir ile Çok, Saklambaç.

Kalesinterflex’i yeni bir formata sokarak eserlerine yansıtan Oğuz Yalım, sergiyle ilgili şunları söyledi: “Kompozisyonlarım kaçış noktaları ile doludur. Ancak bu noktalar; resimlerimin içinde bulunabilecekleri gibi, çoğu zaman resimlerimin dışındadırlar ve bunların nerede oldukları bilinmez. Tuval üzerine yapmış olduğum çalışmalarımdan bazılarını Kalesinterflex’in renk, doku ve yapısal özelliklerine göre yeniden yorumladık. Kaleseramik ile birlikte artmış olan parçalardan yepyeni ‘Kaçış Noktaları’ arayarak yeni bir yola çıktık.”

Etkileşim masasında kendi eserlerini oluşturma imkânı

Sergi alanında yer alacak “Kaçış Noktası” etkileşim masasında, ziyaretçilerin kendi panolarını oluşturmaları için eserlerde kullanılan özel kesim seramik parçaları bırakılacak. Bir nevi ziyaretçiler, sergi salonuna yerleştirilen masa üzerindeki geometrik parçaları kullanarak kendi kaçış noktalarını arayabilecek.