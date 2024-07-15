'Sevda Mecburi İstikamet' filmi Kanada'da izleyiciyle buluştu
Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde, 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin gösterimi yapıldı. Distillery District bölgesine kurulan açık hava sinemasında izleyicinin beğenisine sunulan film, Lavazza IncluCity Festivali'nde en çok ilgi gören yapımlar arasında yer aldı.
Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde, ICFF Kanada'nın Lavazza IncluCity Festivali kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin gösterimi yapıldı.
Distillery District bölgesine kurulan açık hava sineması, gösterim öncesi dağıtılan kablosuz kulaklıklarla dinlendi. Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş ve Toronto Yunus Emre Enstitüsü yöneticisi Bülent Üçpınar da gecede hazır bulundu.