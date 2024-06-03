Sinema Akademisi öğrencilerinin filmleri seyirciyle buluştu

'360 Derece', 'İnsaf', 'Ekran', 'Açlık', 'Tabuttan Hikayeler' ve 'Sandığa Gömülen' filmlerinin gösterildiği galaya, Sultanbeyli Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile sinema dünyasından birçok isim katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "8 aydır eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerimizde 3 aşamada, alanında yetkin isimler eğitimler verdi. Öncelikle drama ve canlandırma konusunda, sonra da senaryo yazma konusunda dersler aldılar ki bunlar sinemanın en önemli aşamaları. Tabii ki bir de kamera arkası vardı. Sultangazi’yi, Sultan Şehir yapmak için gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Senaryo yazarlığı, yönetmenlik ve oyunculuk olarak üç bölümden oluşan akademide Sinan Akcan, Atilla Ünsal, Yeşim Tonbaz, İlker Okumuş, Ömer Yıldırım, Şahin Öztürk, Kayhan Başoğlu ve Ali İlhan gibi isimler ders veriyor.