Sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
Ünlü sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan, 76 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan sanatçı çok sayıda sinema filmi ve dizide rol almıştı. Koruyan dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Ertuğ Koruyan'ın yaşamını yitirdiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.