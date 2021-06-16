Sinema seyircisi yüzde 70 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin 'Sinema, Tiyatro, Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluk İstatistiklerini' yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4,5 azalarak 2 bin 698'e geriledi. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 6 düşüşle 317 bin 763 oldu.

Sinema seyirci sayısı, COVID-19 salgınının da etkili olduğu geçen yıl, 2019'a kıyasla yüzde 69,5 azalarak 17 milyon 226 bin 952 kişi olarak kayıtlara geçti. Yerli film seyirci sayısı yüzde 59 azalışla 13 milyon 255 bin 849 kişiye, yabancı film seyirci sayısı yüzde 83,6 azalarak 3 milyon 971 bin 103 kişiye geriledi.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 62 azalarak 25 bin 960'a düştü. Yerli film sayısı yüzde 62,2 azalışla 10 bin 978'e, gösterilen yabancı film sayısı da yüzde 61,9 gerileyerek 14 bin 982'ye indi.

Tiyatro salon sayısı azaldı

Tiyatro salon sayısı 2019-2020 sezonunda, 2018-2019 sezonuna kıyasla yüzde 20,1 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 24,5 geriledi. 2019-2020 sezonunda tiyatro salon sayısı 720, tiyatro salonu koltuk sayısı 267 bin 857 olarak hesaplandı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2019-2020 sezonunda, 2018-2019 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 40,4 azalarak 20 bin 175 olarak kayıtlara geçti. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona kıyasla yüzde 41,9 gerilerken yabancı/çeviri eser gösteri sayısı da yüzde 35 azaldı.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı bu dönemde yüzde 36,3 azalarak 6 bin 236'ya geriledi. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı bir önceki sezona göre yüzde 35,7, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 39,8 azaldı. Aynı dönemde tiyatro seyirci sayısı yüzde 43,1 azalarak 4 milyon 492 bin 293 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 44,1 gerilerken yabancı/çeviri eser seyirci sayısı da yüzde 40,3 azaldı.

2019-2020 sezonunda, 2018-2019 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 34,9, çocuk eseri sayısı yüzde 37,9 düştü. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 36,9 azalırken çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 44,6 gerileyerek 8 bin 446 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 40,6, çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 46,8 azaldı.

Opera ve bale seyircisi yüzde 20,5 azaldı

Geçen yıl Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Diğer taraftan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2019-2020 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 20,5 azalarak 256 bin 63'e geriledi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı aynı dönemde yüzde 41,9 gerileyerek 159 bin 969 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 29,5 azalışla 100 bin 260'a, koro seyirci sayısı yüzde 48,5 gerileyerek 26 bin 96'ya, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 59,3 düşerek 33 bin 613'e indi.

Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı da aynı dönemde yüzde 7,8 azalışla 165 olarak kayıtlara geçti. Bu eserlerin 89'unu yerli, 76'sını ise yabancı eserler oluşturdu. Yerli eserler 246, yabancı eserler 255 kez sergilendi. Yabancı eserleri 134 bin 405 kişi, yerli eserleri ise 121 bin 658 kişi izledi.