Sinemada 3 büyükleri yıkan ‘Mucize’

07 Ocak 2020

Ceyhun KUBURLU

Türk sinema endüstrisi 2019 yılında 977 milyon lira hasılat ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kesilen bilet sayısında ise düşüş gözlendi. Hasılatı arttıran en önemli etken ise ortalama bilet fiyatlarının 12.75 TL’den 16.45 TL’ye yükselmesi oldu. 2018 yılında 70 milyon adet bilet kesen sinema sektörü, 2019 yılında 59 milyon adette kaldı. Gişedeki bilet kaybı yüzde 15’i aştı. Sinemada aslan payını yine Türk filmleri kaptı. 965 milyon liralık hasılatın 519 milyon lirasını Türk filmleri yaptı. Bir yıl içerisinde 145 adet yeni yerli yapım gösterime girdi.

En çok izlenen 10 filmin dördü yabancı

Sinemalardaki asıl sürpriz ise Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar’ın filmlerini gişe hasılatında geride bırakan 7’inci Koğuştaki Mucize filmi oldu. Film 5.3 milyon bilet keserken gişe hasılatı 90 milyon lirayı buldu. Sinema salonlarında en çok izlenen 2’nci film ise Recep İvedik 6 oldu. Film yılı 4 milyon izleyici ve 67 milyon TL ciro ile kapattı. Ancak film Recep İvedik serisinin en az izlenen 2’nci filmi oldu. Sinemalarda vizyondayken dijital film ve dizi izleme platformu Netflix’te de gösterime giren Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gişede 3.5 milyon izleyici yaptı.

Türk sinemalarında 2019’un en çok izlenen 10 filmi arasında 4 tane de yabancı yapım girdi. Yenilmezler 4: Oyunun Sonu (Avengers: Endgame), Joker, Hızlı ve Öfkeli ile Karlar Ülkesi 2 yılın en çok izlenen yabancı yapımları arasında yer aldı. Türk sinema endüstrisinde bilet sayısındaki düşüşün en büyük nedeni ise 2019’un ilk günlerinde yaşanan ve kamuoyunda ‘mısır kavgası’ olarak bilinen sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasındaki tartışmaydı. Yapımcılar filmlerini gösterimden çekince yılın en çok bilet satılan dönemi adeta salonlar boş kaldı. Buna ek olarak da Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi isimlerin filmleri beklenen ilgiyi göremedi. Gişede sinemalar 2019 yılında bir önceki yıla göre 11 milyon adet daha az bilet kesmiş oldu.