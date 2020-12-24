Sinemaların ciro kaybı yüzde 70'i buldu

Dünyada pandemiden etkilenen sektörlerin başında kuşkusuz eğlence geliyor. Yeme-içmeden sanata, sinemadan tiyatroya kadar birçok alanı kaplayan eğlence sektöründe sinemaların zararı da ortaya çıkmaya başladı. 2019 yılında 980 milyon lira ciro ve 60 milyon izleyiciye ulaşan sinema endüstrisi 2020 yılında yüzde 69 küçüldü. Sinemaların 2020 cirosu 300 milyon lirada kalırken, kesilen bilet sayısı da 17 milyonda kaldı.

10 yıl önceye döndü

Sinema salonları son 9 yılda ciroda sürekli bir büyüme grafiği sergiledi. 2011 yılında 390 milyon lira olan sinema salonlarının cirosu 2019 yılında 980 milyon liraya kadar yükseldi. Sinema endüstrisi 2020 yılında Türkiye’de 1 milyar liradan fazla ciro ve 60 milyondan fazla izleyici hedefliyordu. Ancak mart ayı itibarıyla salonların kapanması ve COVID-19 korkusu salonlarının cirosunu 2020 yılında adeta yerle bir etti. Temmuz ayıda açılmasına rağmen salonların tekrar kapanması ve dijital platformların sayısının artması sinema endüstrisindeki krizi derinleştirdi. Salonlar 2020 yılında 300 milyon lira ciro ve 17 milyon izleyici de kaldı. Böylece ciro rakamları 10 yıl öncesine gerilemiş oldu.

17 milyon adette kaldı

Türk sinemaları ciroda neredeyse 10 yıl öncesine dönerken, kesilen bilet sayısında ise tüm zamanların en azını gördü. Sinemalar 2020 yılında açık kaldıkları 3-5 aylık sürede sadece 17 milyon adet bilet kesti. Bu rakam Türkiye’de en az bilet kesilen yıl olarak tarihe geçti. Sinemalarda rekor bilet sayısına 2017 yılında ulaşılmıştı. 3 yıl önce Türkiye’deki salonlar toplamda 71 milyon adet bilet keserek tarihi rekor kırmıştı. En çok bilet kesen sinemalar yine İstanbul’da yer alırken, yaz aylarında birçok belediyenin de girişimi ile açık sinemaların öne çıktığı gözlendi.

Sektör ne zaman toparlanacak?

Sektör temsilcileri sinema sektöründe toparlanmanın ve eski rakamlara ulaşmanın en erken 2022 yılı olduğunu belirtiyor. Pandeminin en çok sinema ve tiyatro salonlarını etkilediğini dile getiren sektör temsilcileri, şöyle konuştu: “Sinema salonlarının kapanmasıyla insanların dijital platformlara yöneldiğini gözlemledik. Çok hızlı bir tüketim oldu. Bu dönemde içerik sayıları da azaldı. Ancak tüm bunlara rağmen yaz aylarında büyük bir umutla sinemaları açtık. Belki düzelir umudunu taşıyorduk ancak son kapanma ile birlikte 2020 yılında tarihin en az bilet kesilen yılını yaşamış olduk. Bu rakamlara en erken 2022 yılında kavuşacağımızı düşünüyorum. Ancak sinema sektörü tarihinde ilk defa böyle bir kriz ile karşı karşıya kaldı.”

2020'de lider yine yerli yapımlar

Türk sinema endüstrisinde yerli yapımların etkisi her geçen yıl artıyor. Özellikle 2005 yılı itibariyle Türkiye’de her yıl en çok izlenen yapımların başında yerli filmler geliyor. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok izlenen film unvanını koruyan Recep İvedik, 2020 yılında da tahtını korumayı başardı. 2017 yapımı “Recep İvedik 5” filmi 7 milyon izleyici ve 90 milyon lira ciro ile hala tüm zamanların en çok izlenen yapımı. 2020 yılında en çok izlenen film ise Eltiler Savaşı oldu. Film 3.6 milyon izleyiciye ulaşırken 63 milyon lira da ciro yapmayı başardı.