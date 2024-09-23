'SinemAnadolu Film Günleri' 3 Ekim'de başlıyor

Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı'ndan (Film-San) yapılan açıklamaya göre, 'SinemAnadolu Film Günleri' festivalinde Anadolu'da çekilmiş ödüllü filmlerin gösterimlerinin yanı sıra yönetmen, oyuncu ve film ekiplerinin bir araya geleceği etkinlikler de düzenlenecek.

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen'in kaleme aldığı 'Annesinin Kuzusu' 3 Ekim'de, Tunahan Kurt'un yazıp yönettiği 'Karganın Uykusu' 4 Ekim'de, Filiz Kuka'nın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği 'Yüzleşme' 5 Ekim'de, Selman Nacar'ın yönettiği TRT ortak yapımı 'Tereddüt Çizgisi' 6 Ekim'de izlenebilecek.

Festival direktörlüğünü yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen'in, danışmanlığını oyuncu İpek Tuzcuoğlu ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik'in üstlendiği programda, Müfit Can Saçıntı ile 'Anadoluda Sinema' 4 Ekim'de, oyuncu Nursel Köse ile 'Sinemada Kadın Olmak' 5 Ekim'de, oyuncu Mert Turak ile 'Oyunculuk Üzerine' başlıklı atölye ve söyleşi ise 6 Ekim'de yapılacak.​​​​​​​