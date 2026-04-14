Sinemaya dev destek: 57 projeye 245 milyon TL aktarıldı

Türk sineması 2026 yılında önemli bir destek paketiyle yeni bir ivme kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, hem deneyimli yönetmenleri hem de yeni nesil sinemacıları kapsayan geniş bir destek programını hayata geçirdi.

2026/3 sayılı karar kapsamında 30 belgesel projeye 12 milyon 590 bin lira destek sağlanırken, 2026/4 sayılı kararla 27 uzun metraj filme toplam 232 milyon 500 bin lira kaynak aktarıldı. Böylece toplam destek tutarı 245 milyon lirayı aştı.

Usta isimler ve yeni yetenekler bir arada

Desteklenen projeler arasında usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Yorgun Güneş” filmi de yer aldı. Bakanlık, bu desteklerle hem uluslararası başarıyı artırmayı hem de genç sinemacıları sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Animasyon ve belgeselde yükseliş

Animasyon projelerine verilen destek dikkat çekerken, “Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar” gibi yapımlar öne çıktı. Belgesel sinemaya ayrılan kaynak ise geçen yıla göre artış gösterdi.

Toplam destek 302 milyon TL’ye ulaştı

Nisan 2026 itibarıyla 215 projeye toplam 302 milyon lira destek sağlandı. Yeni dönemde de kısa film, animasyon ve ortak yapımlara desteklerin sürmesi planlanıyor.