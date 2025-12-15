Siyaset biliminin duayeni Taha Parla için anma töreni
2 Aralık’ta hayatını kaybeden Prof. Dr. Taha Parla, akademik mirası ve düşünsel katkılarının paylaşılacağı anma programıyla 19 Aralık Cuma akşamı, öğrencileri, meslektaşları ve dostlarının katılımıyla Robert Kolej Bizimtepe Lokali’nde anılacak.
Siyaset bilimi alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Taha Parla, öğrencileri, meslektaşları, dostları ve ailesinin katılımıyla düzenlenecek bir etkinlikle anılacak. Anma programı, 19 Aralık Cuma günü saat 18.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek.
Etkinliğe, Robert Kolej Bizimtepe Lokali ev sahipliği yapacak. Beşiktaş Kuruçeşme’de bulunan Bizimtepe, Hisar Eğitim Vakfı bünyesinde anma buluşmasına kapılarını açacak. 2 Aralık’ta yaşamını yitiren Prof. Dr. Taha Parla’nın akademik mirasının, düşünsel katkılarının ve öğrencileri üzerindeki etkisinin paylaşılacağı etkinlikte, hocanın yaşamına ve çalışmalarına dair anılar da aktarılacak.