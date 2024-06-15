Solo Botter: Nuri İyem sergisi açıldı

Serginin açılışı İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan ile sanatçının oğlu Ümit İyem, torunu Osman Nuri İyem ve eşi Gizem Kahya İyem’in de aralarında bulunduğu sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Anadolulu kadın portreleriyle tanınan ve toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem’in kendine özgü sanatçı kişiliğini ve çalışmalarını hatırlatmayı amaçlayan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi, 29 Ağustos tarihine kadar Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Sergi, yaşadığı coğrafyaya özgü bir öz arayışını üzerinde yoğunlaştığı her temada çözümlemek üzere tuvalin karşısına yerleşen Nuri İyem’in farklı dönemlerinden karakteristik çalış