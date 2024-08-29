Spotify açıkladı: 2024 yazının en çok dinlenen şarkıları hangileri?

Spotify, Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını duyurdu. Türkiye’de 2024 yazına damga vuran şarkı Era7capone, Batuflex, Narco’dan CISTAK, yaz boyunca her mekan ve her anda bize eşlik eden parça oldu.

CISTAK’ı ikinci olarak takip eden parça ElMusto’dan Dale Don Dale olurken, bir Semicenk ve Doğu Swag şarkısı olan Küle Dönmüşsün, rap ve hip hop ağırlıklı listede sıyrılan parçalardan biri oldu ve üçüncü sırada yer aldı. İlk 3’ü Sezen Aksu ile Lvbel C5 ve Gülşen, Murat Boz ve Lvbel C5 ortaklığı olan ILTIMAS X SUBMARINER, dördüncü ve beşinci sıradan takip etti.

2024 yazında ağırlıklı müzik türü olarak hip hop öne çıksa da Dedublüman, Simge ve Emre Fel gibi sanatçıların Türkçe rock ve pop parçaları da yer aldı ki bu da Türk dinleyicilerinin dinleme alışkanlıklarının çeşitliliğini ortaya koydu. Bu yılın listesine bakıldığında, son üç yıldır olduğu gibi, tüm Top 10’un tamamen yerli parçalardan oluşmasıyla, Türkiye’de yerel müziğin 2024 yılında da son derece sağlam bir duruş sergilediği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

2024 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

*CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

* Dale Don Dale - ElMusto

* Küle Dönmüşsün - Semicenk, Doğu Swag

* Sezen Aksu - Lvbel C5

* ILTIMAS X SUBMARINER - AKDO, Gülşen, Murat Boz, Lvbel C5

* Sen Bilmezsin - Dedublüman

* SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5

* Sana El Pençe Durmam - Emre Fel

* İNTİHAR - Era7capone, NASTEISHA

* Önümüz Yaz - Simge

