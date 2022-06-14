Squid Game ikinci sezon ne zaman başlayacak?

Online dizi platformlarından Netflix, popüler yapımlardan olan Squid Game dizisinin yeni sezonu hakkında paylaşımda bulundu. Netflix'ten yapılan paylaşımda, Squid Games ikinci sezonun izleyicilerle buluşacağının müjdesi verildi. Squid Game yeni sezonuna dair yapılan iki paylaşımdan biri yeni sezon müjdesini verirken, diğer paylaşım ise dizinin içeriğine dair ipuçları verdi.

Netflix ve dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda Squid Game yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair bir tarih verilmedi. Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk ise Squid Game yeni sezon hakkında bazı ipuçlarını paylaştı.

Bu paylaşıma göre, yeni sezonda Ghun ve Front Man dönecek. Ddakji oynayan takım elbiseli adamın da geri dönme ihtimali bulunuyor. Öte yandan dizinin fenomenlerinden olan Young-hee adlı mekanik bebeğin erkek arkadaşı Cheol-su da izleyicilerin yeni sezonda göreceği detaylar arasında yer alıyor. Ayrıca paylaşımda Squid Game yeni sezonda yeni oyunların geleceğine dair ipuçları da paylaşılıyor.