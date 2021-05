Star Wars Günü nedir? Luke Skywalker Günü olarak da biliniyor

Kült filmler arasında yer alan Star Wars, hayranlarını öylesine etkilemiş durumda ki, her yılın 4 Mayıs'ında Star Wars Günü kutlanıyor. Bu gayriresmi tatilin ilan edilmesinde Star Wars kültürünü ve filmini anmak fikri yatarken, Star Wars Günü için tarihin belirlenmesinde filmdeki ünlü replik "Güç seninle olsun (May the force be with you)" önemli rol oynuyor.

Star Wars hayranlarının bu cümlede yaptığı bir kelime oyunu ise "May the force be with you" değiştirilerek "May the fourth be with you" olurken, bunun sonucunda 4 Mayıs Star Wars Günü olarak belirleniyor. Star Wars Günü aynı zamanda Luke Skywalker Günü olarak da anılıyor.

Tüm ülkelerde Star Wars hayranları Star Wars Günü için etkinlikler düzenliyor.