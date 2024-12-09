Stratejik İletişimin Yıldızları İstanbul’da buluşuyor

Türkiye’nin en büyük iletişim zirvesi olma özelliğini taşıyan Stratcom Summit’24, uluslararası iletişimin öncü isimlerini bir araya getirerek yapay zeka ile birlikte iletişim alanında yaşanan değişimleri tartışmaya sunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açılış konuşmalarıyla başlayacak foruma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılım sağlayacak.

Forumda Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming’in video mesajı katılımcılarla paylaşılacak.

Ayrıca forumda Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Lübnan Enformasyon Bakanı Zaid Makary, Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh, Gabon İletişim ve Medya Bakanı Laurence Ndong, K.K.T.C. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, NATO Kamu Diplomasisi Genel Sekreter Yardımcısı Marie-Doha Besancenot, Birleşik Krallık Başbakanlık Devlet İletişim Hizmetleri, Ticaret ve Refah Uygulamaları Başkanı Emma Turner başta olmak üzere çok sayıda ülkenin Bakan ve iletişim kurumlarının başkanları panellerde konuşma yapacak.

30 ülkeden 3 binin üzerinde konuk

İki gün sürecek olan programda, yapay zekanın iletişim alanında meydana getirdiği değişimler tüm yönleriyle ele alınırken ,yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar ve zorluklar irdelenecek.

Stratcom Summit’24, yapay zekanın iletişimdeki dönüştürücü etkisini merkeze alarak kamu iletişimi, yeni iletişim stratejileri, habercilik, dijital medya ve diplomasi, dezenformasyonla mücadele ve kriz yönetimi, dijital etik ve siber güvenlik gibi pek çok güncel konuyu masaya yatıracak.

Uluslararası Stratejik İletişim Forumu’nda 30 ülkenin önde gelen kamu, özel sektör, sivil toplum, medya, akademi ve düşünce kuruluşlarından 64 yerli ve yabancı uzman konuşmacı olarak yer alacak.

8 panel, 4 konuşma ve 6 bire bir oturumdan oluşan forum, 3 binden fazla yerli ve yabancı misafiri ağırlayacak.

Etkinliğe kamu kurumlarından özel teşebbüslere, sivil toplumdan düşünce kuruluşlarına çeşitli sektörlerden iletişim uzmanlarının yanı sıra akademisyen ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı bekleniyor.

Programın ilk gününde “Ulusal Stratejide Yapay Zekâ: Dijital Dönüşüm ve Stratejik”, “Yapay Zekâ Çağında Dijital Şeffaflık: Veri Güvenliği ile Kamu Yararını Sağlamak”, “Uluslararası Stratejik İletişimde Yapay Zekâ: Küresel İş Birlikleri ve Yasal Düzenlemeler”, “Dezenformasyonla Mücadelede Yapay Zekâ: Kamu Kurumları için Stratejik Araçlar” panelleri düzenlenecek.

Bunun yanı sıra aynı gün 3 ayrı bire bir oturum gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, “Yapay Zekâ Çağında Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Perspektifi”, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Yapay Zekâ ve Stratejik İlerleme: Azerbaycan’ın Geleceği için Bir Vizyon”, Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr.Abed-Alrazzaq Natsheh de, “Dijital Dönüşümü Şekillendirmek: Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu” başlıklı konuşma yapacak.

Stratcom Summit 24’in ikinci gününde ise, “Yapay Zekâ Destekli Kriz İletişimi: Kamu Güvenliği için Stratejiler”, “İletişimde Yapay Zekâ Destekli Siber Güvenlik: Güvenliğin Sağlanması”, “Yapay Zekânın Gazetecilik Üzerine Etkisi: Deepfake Tehdidi Karşısında Tarafsızlığı ve Doğruluğu Koruyabilme”, “Yapay Zekâ ve İletişim Etiği: Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği Yönetmek” başlıkları altında uzmanlar değerlendirmelerini sunacak.

“Bilgi Çağında Tehditlere Karşı Caydırıcılık ve Savunma: NATO ile Bir Söyleşi”, “Yapay Zekânın Nöroteknolojiyi Dönüştürmedeki Rolü”, “Sanat Teknolojisinde Yeni Ufuklar”, “Yapay Zekâ ve Diplomasi: Türkiye’nin Teknoloji Odaklı Gelecek Vizyon Stratejisi”, “Kamu İletişiminin Etkinliği için Küresel Stratejiler”, “Yapay Zekâ ve Dijital Medyanın Gelişimi”, “Barışın İnşasında Dijital Diplomasinin Rolü” başlıklı konuşma ve bire bir oturumlarda ise yapay zekanın dış politika ve iletişim faaliyetlerini devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından nasıl şekillendirdiğine odaklanılacak.

Etkinlik alanında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, AA, Basın İlan Kurumu, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TOBB, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi stantları katılımcılarla buluşacak. Ayrıca, etkinliğe özel olarak tasarlanmış yapay zeka deneyim alanları katılımcıların ilgisine sunulacak.

“Stratcom 24 uluslararası iş birliğini güçlendirecek”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yaptığı değerlendirmede, “2021 yılında Stratcom Summit’i düzenlemeye karar verdiğimizde, zirvemizin stratejik iletişim alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan herkes için uluslararası bir etkileşim ortamı ve küresel bir platform olmasını amaçlamıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Stratcom’un bugün küresel bir marka ve öncü bir etkileşim merkezi haline gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Stratcom’un ve bu çatı altında düzenlenen Hackathon, StratcomYouth, Afet İletişimi, Stratcom Akademi gibi yan etkinliklerle, Türkiye’nin en büyük ve en kapsayıcı uluslararası iletişim zirvesi olduğunu anlatan Altun, şunları kaydetti:

“Bu yıl da dünyanın dört bir yanından bakanları, iletişim profesyonellerini ve alanında uzman akademisyenleri İstanbul'da bir araya getirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yılki forumun teması, çağımızın en çarpıcı gelişmelerinden birini odağına alıyor: “İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm”. Yapay zekânın ve gelişen teknolojilerin, iletişim alanında devrim niteliğinde fırsatlar sunduğunu hepimiz görüyoruz. Ancak bu dönüşüm sadece olumlu taraflarıyla gelmiyor. Bu dönüşümün aynı zamanda dikkate alınması gereken çok önemli riskleri de mevcut. Stratcom 24’de bu fırsat ve riskleri, yapay zeka teknolojilerini insanlığa fayda getirecek şekilde nasıl kurgulamamız gerektiği, geleceğimizi insanlık olarak birlikte nasıl planlayacağımız gibi konuları dünyanın dört bir yanından gelerek İstanbul’da bizlerle buluşacak katılımcılarla değerlendireceğiz. Bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz Stratcom Summit 24’ün uluslararası iş birliğini güçlendirecek, bilgi paylaşımını artıracak ve çözüm odaklı yaklaşımları hayata geçirecek önemli bir adım olacağına inanıyorum.”