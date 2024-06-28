Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nden açıklama

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kurucusu Sayın İnan Kıraç, kültüre, sanata ve profesyonel yönetime duyduğu saygı gereği Pera Müzesi’nde yer alan hiçbir programa müdahale etmemiş olup program, Pera Müzesi yönetimi ve Pera Film Programı Seçici Kurulu tarafından hazırlanarak hayata geçirilmiştir.

Pera Müzesi, kuruluş amaçlarına uygun olarak, toplumsal hayata katkıda bulunmak amacıyla kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını nitelikli etkinliklerle sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”