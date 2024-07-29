Süperyat konforunda Cruise gemisi
İtalyan tersane Fincantieri imzalı, Martin Francis tasarımı 248 metrelik süperyat ruhlu Cruise Explora 1’i, Galataport’ta gezme şansına sahip oldum. Yelken ve motoryat seven biri olarak Cruise’lara genel bir önyargım vardı, ama merak da etmiyor değildim. Bu arada Galataport pek çok havalimanından güzel personel de çok güler yüzlü.
Volkan DEMİRKUŞAK
İtalyan tersane Fincantieri imzalı, Martin Francis tasarımı 248 metrelik süperyat ruhlu Cruise Explora 1’i, Galataport’ta gezme şansına sahip oldum. Yelken ve motoryat seven biri olarak Cruise’lara genel bir önyargım vardı, ama merak da etmiyor değildim. Bu arada Galataport pek çok havalimanından güzel personel de çok güler yüzlü.
45 suitli 900 kişi kapasiteli 32 metre genişliğinde 56 metre yüksekliğindeki Cruise ile 11. katta Galata Kulesi hizasında yemek yerken 5 yıldızlı bir restoran hissi aldım. İsviçre merkezli MSC markasının çağdaş ve lüks olarak ikiye ayırdığı Cruise ailesinin lüks olanı Explora.
Bu arada markanın taşımacılık, lojistij, depolama gibi hizmetlerde toplam 200 binden fazla çalışanı var. 6 restoran, 8 bar, 4 açık hava barı sonsuzluk havuzu, spa, puro ve viski odaları, 64 kabana, gözünüzü çevirseniz size destek olmaya çalışan bir personel hemen yanınızda.
Süperlüks motoryatlara çokça binen birisi olarak normal suitin neredeyse 25-30 metrelik bir motoryatın owner suitine benzediğini söylesem abartmış olmam. Tabi terasları, balkonları casino’ları saymıyorum bile. İçinde benim de çok sevdiğim Rolex, Panerai gibi markaların butikleri bile var. Merak etmeyin saat var mı diye sormadım. MSC’nin kurucusu Gianluigi Aponte, 2050’den itibaren Cruise gemilerini de karbon nötrleyeceklerini söylüyor.
Bu arada MSC markasının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı şerefine, bir konteyner gemisine ‘MSC Türkiye’ adını verdiğini de hatırlatalım. Bu arada markanın Başkanı Diego Aponte’nin eşi Ela Soyuer Aponte’nin önerisiyle gelen bu isim, 400 metrelik konteyner gemisine de çok yakışmış. Bu bağdan ötürü Aponte Ailesi’nin Türkiye ve Türkiye’deki operasyonu, tüm ülkelerde parmakla gösterdiği de kulağıma çalındı.
40 bin euroluk kral suiti 45 günlüğüne dolu
Evet, 248 metrelik süperyat formundaki Cruise’un yaklaşık 280 metrekare alanlı kral dairesi ya da kral süiti, bir şanslı tatilci tarafından bir buçuk aylığına tutulmuş. Kişiye özel hizmet, neredeyse turist sayısına yakın personelle birlikte Cruise fikrini değiştiren Explora 1, yazın Akdeniz ve Ege, kışın da Karayipler’de olacak.
Fiyatlar 35 metrekarelik suitte 4 bin eurodan başlıyor. Geminin dışında spor salonu, koşu parkuru gibi etkinlikler var, ayrıca misafirler için bir de aşçılık okulu açılmış. Cruise fikrimi değiştiren Explora Ailesi gelişmeye, filoya yeni gemiler katılmaya da devam edecekmiş.