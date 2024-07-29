Süperyat konforunda Cruise gemisi

Volkan DEMİRKUŞAK

İtalyan tersane Fincantie­ri imzalı, Martin Francis ta­sarımı 248 metrelik süperyat ruhlu Cruise Explora 1’i, Gala­taport’ta gezme şansına sahip oldum. Yelken ve motoryat se­ven biri olarak Cruise’lara ge­nel bir önyargım vardı, ama merak da etmiyor değildim. Bu arada Galataport pek çok hava­limanından güzel personel de çok güler yüzlü.

45 suitli 900 kişi kapasiteli 32 metre genişliğinde 56 met­re yüksekliğindeki Cruise ile 11. katta Galata Kulesi hizasında yemek yerken 5 yıldızlı bir res­toran hissi aldım. İsviçre mer­kezli MSC markasının çağdaş ve lüks olarak ikiye ayırdığı Cruise ailesinin lüks olanı Exp­lora.

Bu arada markanın taşı­macılık, lojistij, depolama gibi hizmetlerde toplam 200 bin­den fazla çalışanı var. 6 resto­ran, 8 bar, 4 açık hava barı son­suzluk havuzu, spa, puro ve vis­ki odaları, 64 kabana, gözünüzü çevirseniz size destek olmaya çalışan bir personel hemen ya­nınızda.

Süperlüks motoryat­lara çokça binen birisi olarak normal suitin neredeyse 25-30 metrelik bir motoryatın owner suitine benzediğini söylesem abartmış olmam. Tabi terasla­rı, balkonları casino’ları say­mıyorum bile. İçinde benim de çok sevdiğim Rolex, Panerai gi­bi markaların butikleri bile var. Merak etmeyin saat var mı diye sormadım. MSC’nin kurucusu Gianluigi Aponte, 2050’den iti­baren Cruise gemilerini de kar­bon nötrleyeceklerini söylüyor.

Bu arada MSC markasının Tür­kiye Cumhuriyeti’nin 100. yı­lı şerefine, bir konteyner gemi­sine ‘MSC Türkiye’ adını ver­diğini de hatırlatalım. Bu arada markanın Başkanı Diego Apon­te’nin eşi Ela Soyuer Apon­te’nin önerisiyle gelen bu isim, 400 metrelik konteyner gemi­sine de çok yakışmış. Bu bağdan ötürü Aponte Ailesi’nin Türki­ye ve Türkiye’deki operasyonu, tüm ülkelerde parmakla göster­diği de kulağıma çalındı.

40 bin euroluk kral suiti 45 günlüğüne dolu

Evet, 248 metrelik süperyat formundaki Cruise’un yaklaşık 280 metrekare alanlı kral daire­si ya da kral süiti, bir şanslı ta­tilci tarafından bir buçuk aylığı­na tutulmuş. Kişiye özel hizmet, neredeyse turist sayısına yakın personelle birlikte Cruise fikrini değiştiren Explora 1, yazın Akde­niz ve Ege, kışın da Karayipler’de olacak.

Fiyatlar 35 metrekarelik suitte 4 bin eurodan başlıyor. Ge­minin dışında spor salonu, koşu parkuru gibi etkinlikler var, ay­rıca misafirler için bir de aşçılık okulu açılmış. Cruise fikrimi de­ğiştiren Explora Ailesi gelişme­ye, filoya yeni gemiler katılmaya da devam edecekmiş.