Süreyya Operası, ustalık sınıfı öğrencileri ile 2023-24 sezonuna 'merhaba' diyor

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Onur Özkaya'nın sanat danışmanı ve kurucu eğitmeni olarak gerçekleştirdiği İstanbul Uluslararası Kontrbas Ustalık Sınıfı çalışmaları, Kadıköy Belediyesi'nin himayesinde 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Süreyya Operası'nda gerçekleşiyor. Bu etkinlikte, kontrbasa gönül veren 10 konservatuvar öğrencisi, Süreyya Operası salonunda bir araya geliyor. Organizasyonu gerçekleştiren KAM Management Kurucu ve CEO’su Osman Enfiyecizade’den konserin ayrıntılarını DÜNYA’ya şöyle açıkladı:

''Aldıkları eğitimi taçlandıracaklar''

Onur Özkaya’dan ustalık sınıfı eğitimi alan şanslı öğrenciler, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 18:00 5 gün boyunca eğitim aldıkları Süreyya Opera’sının prestijli salonunda verecekleri konserle aldıkları eğitimi taçlandıracaklar. Süreyya Operası’nın 2023-24 sezonu ilk konseri olacak bu konserde öğrencileri ile sahnede birlikte çalacak Onur Özkaya ayrıca Sırp partneri piyanist Senka Simonovic ile Özkaya - Simonovic Duo olarak seslendirecekleri üç eserle konsere renk katacaklar.

10 kontrbas aynı sahnede

Müzikseverlere 10 kontrbasın aynı sahnede olmasıyla başlı başına bir konser deneyimi sunuyor. Avrupa’da bile bu kadar çok kontrbası aynı sahnede görmek çok mümkün değil. Ayrıca repertuvar seçkisi de sıra dışı ve dinleyicilerine çok keyifli bir konser gecesi vadediyor. Konserde müziğin farklı janralarını kucaklamasıyla sıra dışı, dinleyiciler Bach ve Gershwin gibi klasik müziğin farklı dönem bestecilerinin eserlerini, Elvis Presley’den Metalica’nın müziğine uzanan bir repertuvar dinleyecekler.