Suudi-wood geliyor

Emre ERGÜL

Erkek büyücülerin hakim olduğu bir dünya düşünün. Kadınlar gizli gizli büyü öğreniyor ve daha sonra da kendi cadı meclislerini kuruyor. Yetmiyor, iki kadın cadı meclisi, birbirine savaş açıyor! Nasıl? Bayağı bayağı Hollywood değil mi? Değil! Yukarıda bahsettiğim 10 bölümlük dizinin adı “Rise of the Witches.” Yani “Cadıların Yükselişi.”

Bu diziyi diğer binlercesinden ayıran ise Suudi Arabistan’da çekiliyor olması… Evet, cadılar, büyücüler, büyüler… Ve Suudi Arabistan… Kafanızda tam oturmadı mı, devam edelim…

Arabistan'lı Hollywood!

“Desert Warrior”a (Çöl Savaşçısı) ne dersiniz? 7’nci yüzyılda yaşayan bir prenses, kralın cariyelerinden birisi olmak istemez ve çöle kaçar. Prensesi canlandıran aktrist, Aiysha Hart… Onu krala karşı korumaya çalışan karakteri ise “Kaptan Amerika”dan tanıdığımız Anthony Macke canlandırıyor.

Filmin yönetmeni de “Maymunlar Cehennemi: Başlangıç”dan bildiğimiz Rupert Wyatt. Tüm bu isimler bugünlerde Suudi Arabistan’da “motor” diyor. Bitmedi… İskoç aktör Gerard Butler da bugünlerde Suudi Arabistan’da desek?

Butler, bir CIA ajanını canlandırdığı “Kandahar” filminin çekimleri için günlerini Medine bölgesinin El-Ula şehrinde geçiriyor. Hemen özetleyelim: “Rise of the Witches” Suudi Arabistan’da çekilen en yüksek maliyetli dizi, “Desert Warrior” da en maliyetli film olacak.

“Kandahar” da UNESCO Dünya Mirası listesin[1]de yer alan İslam öncesi arkeolojik şehir olan Hegra’ya ev sahipliği yapan El-Ula’da çekilen ilk yüksek bütçeli ABD yapımı olacak. Bahsettiğim bu 3 proje aslında, Suudi Arabistan’ın kurmaya çalıştığı “Suudi-wood”un ayak sesleri…

Bugüne kadar tabi ki ülkede film çekiliyordu ancak katı kuralları yumuşatan ya da esneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın başlattığı değişim rüzgarları artık Arap sinemasında da görülecek gibi.

“Saudiwood scales up” (Suudi-wood yükseliyor) manşeti atan Economist dergisine göre 2023, Suudi sineması için değişimin başlangıç yılı olacak. Çünkü Krallık, 2030’a kadar ülkede uluslararası standartlarda tam 100 filmin çekilmesini istiyor. Üstelik, “gerekirse parasını da veririz” diyerek…

Nuh'un Gemisi çekilecek

“Rise of the Witches” ile “Desert Warrior,” Arapça konuşulan ülkelere 30 yıldır içerek üretip satan Suudi Arabistan’ın en büyük sinema şirketi MBC tarafından ABD’li ortaklarla çekiliyor. Çekimler, Suudi Krallığı’nın inşa etmeye başladığı suni kent Neom’da kurulan MBC Stüdyoları’nda gerçekleşiyor. (İnşaat bittiğinde, Neom’un 500 milyar dolara mal olacağı düşünülüyor.) Suudi-wood’un yükselişinin Hollywood da farkında… MBC’nin üst düzey yöneticilerinden Zeinab Abu Alsamh, Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda “yükseliş”i bakın nasıl anlatıyor: “Yepyeni bir dönem başlıyor. Yalnızca MBC için değil, tüm bölge için. Üretimde patlama olduğunun farkındayız. Bölgemizi üretim merkezi yapmak istiyoruz.” Abu Alsamh, çok yakında iki büyük proje için de setlerin kurulacağını söylüyor. Birinin ismi Nuh’un Gemisi’yle ilgili “The Ark.” Diğeri ise Arap şövalyesi ve şair Antere bin Şeddad’ın anlatılacağı “1001 Gece Masalları.” Hollywood, Bollywood derken, Suudiwood… Ne dersiniz?

İlk uzun metraj film 2006’da çekildi

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metrajlı film 2006 yılında çekildi. İsmi “Keif al-Hal?” (Nasılsın?). Izidore Musallam’ın yönettiği, Dubai’de çekilen filmde “Suudi sinemasının ilk aktristi” Hind Muhammed rol alıyor. Film, modernlik ve geleneksellik arasında sıkışan bir ailenin anlatıldığı bir komedi filmi…