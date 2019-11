Tanpınar Ödülleri sahiplerini buldu

17 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın ödül töreni Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Edebiyat alanında yaptığımız çalışmalarla öne çıkan bir belediyeyiz. Sınırları Bursa’yı aşan ve artık ülkemizin önemli bir değeri haline gelen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmamız, her yıl artan ilgiyle devam ediyor. Bu yarışmamız, Azerbaycan’a da örnek oldu. Orada düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda dereceye girenler ödül olarak Türkiye’ye gelerek bizleri ziyaret ettiler. Demek ki doğru ve başarılı çalışmalar yapıyoruz ki, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerden takip ediliyoruz. Bizler, aynı zamanda yarışmamızı konferans ile taçlandırarak, Ahmet Hamdi Tanpınar Dergisi’ni çıkartıyoruz. Her yarışma sonunda dereceye giren çalışmaları kitap haline getiriyoruz. Böylece edebiyat dünyamıza değerli eserler kazandırıyoruz” dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın Türkiye’nin önemli bir kültürel değeri haline geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “Bu yıl makale dalında düzenlenen ve konu başlığı ‘Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardır’ olarak belirlenen yarışmamıza 71 eser katıldı. Tanpınar Atölye çalışmalarımız da başlayacak. Şiir atölyesinin başında Ercan Yılmaz, makale atölyesinde ise Seher Özkök hocamız bizlerle olacak. Tüm bu çalışmalarla görüyoruz ki Tanpınar Edebiyat Yarışmamız, yeni edebiyatçılara kapı açan bir okul haline geldi. Bizler, yeteneklerin keşfedilmesine vesile oluyoruz” diye konuştu.