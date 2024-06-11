Tarkan yeni albümü Kuantum 51'den şarkı paylaştı
1990’ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Tarkan, Kuantum 51 adlı yeni albümündeki bir şarkının 20 saniyelik bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı.
Megastar Tarkan, 14 Haziran’da çıkacak yeni albümü Kuantum 51’de yer alan bir şarkısının kısa bir bölümünü sosyal medyadan yayınladı.
Tarkan, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* Merhaba, 14 Haziran'a sadece 4 gün kaldı. Albüm yakında sizlerle olacak, umarım beğenirsiniz. Ama bence çok beğeneceksiniz."
Ünlü yıldız Tarkan, yeni albümüyle ilgili olarak "Biliyorum 'Artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız. Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
Tarkan, yeni albümünün çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran'da sizlerle" sözleriyle duyurmuştu.