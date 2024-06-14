Tarkan'ın yeni albümü Kuantum 51 yayınlandı

Tarkan’ın bir süre önce sosyal medya hesaplarından, "Bu yaz umut dolu, sevinç dolu, eğlendiğimiz, yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun" sözleriyle duyurduğu yeni albümü “Kuantum 51”, Hitt Müzik etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak, sanatçının sevenleriyle buluştu.

Tarkan'ın on birinci albümü olan “Kuantum 51”'deki 12 şarkının her biri için Tarkan performanslarından oluşan visualiser’lar hazırlandı; böylece dinleyiciler albümü baştan sona görüntülü olarak deneyimleyebilecek.

Albümde birden çok aranjör yer alıyor

Prodüktörlüğünü Tarkan’ın üstlendiği Kuantum 51’de bu kez birden çok aranjör yer alıyor. Megastarın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve birlikte daha önce sayısız hite imza attığı Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de bulunuyor.

Söz ve besteler Tarkan'dan

Kuantum 51’de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.