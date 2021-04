Tasarımcı Mert Erkan'dan dijital defile

Takip Et

Tasarımcı Mert Erkan, digitalrunway ve lookbook çekimlerini Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirdi. Erkan, toplam 18 look sergileyen ve adına “Cadılar Meclisi” adını verdiği Sonbahar/Kış 2022 kadın giyim koleksiyonunda sadece siyah renk kullandı. Koleksiyonun teması Amerikan Korku Hikayeleri dizisindeki Cadılar Meclisi bölümünden ilham alındı.

Koleksiyonda ağırlıkla ipek tafta, ipek saten, poplin, gabardin ve dantel kullanan tasarımcı, detaylarda da metal mistik aksesuarlar, tamamlayıcı avant-garde kemerler ve mistik takılar tercih etti.

Prodüksiyon ve koreografiyi Asil Çağıl'ın üstlendiği defilede; video çekimleri Ufkun Medya, lookbook çekimleri moda fotoğrafçısı Edip Gündoğdu, saç tasarımları Mehmet Tatlı, kuaför ve makyaj tasarımları ise M.A.C. Cosmetics tarafından gerçekleştirildi.

Mert Erkan’ın defilesinde Best Model of Turkey 2019 birincisi Derya Ekşioğlu, 2018 birincisi Türkan Geyik, 2018 Best Model Ukrayna Yanita Schmidt, Açelya Kartal, Meltem Keklik, Simge Ünal ve Seviye İkbal gibi 18 model yer aldı.