Taylor Swift yeni albüm çıkarınca trafik kazaları artıyor!

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Direksiyon başında birkaç saniyeliğine telefona bakmak bile ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü yeni araştırma, müzik dünyasının en çok beklenen albümlerinin yayımlandığı günlerle ölümcül trafik kazaları arasında dikkat çekici bir ilişki tespit etti. Araştırmaya göre büyük albümlerin çıktığı günlerde dijital müzik dinleme hacmi hızla yükselirken, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin oranında da belirgin bir artış görüldü.

Taylor Swift, Drake ve Harry Styles'ın albümleri incelendi

Harvard Tıp Fakültesinden uzmanlar, araştırma kapsamında 2017-2022 yılları arasında yayımlanan ve çıktığı gün Spotify'da en fazla dinlenen 10 albümü mercek altına aldı.

İncelenen albümler arasında Taylor Swift'in 2022 yılında yayımlanan “Midnights”, Drake'in 2018 tarihli “Scorpion” ve Harry Styles'ın 2022'de çıkardığı “Harry's House” albümleri de yer aldı.

Yeni albümlerin çıktığı gün müzik dinleme yüzde 43 arttı

Araştırmacılar öncelikle büyük albüm yayınlarının müzik dinleme alışkanlıkları üzerindeki etkisini inceledi.

Albümlerin yayımlandığı günlerde ABD'de en fazla dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacmi, albümün çıkışından hemen önceki ve sonraki günlere kıyasla yüzde 43 arttı.

Araştırmacılar daha sonra bu yoğunluğun trafik kazalarıyla olası bağlantısını araştırdı.

Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 15,1 arttı

Çalışmada ABD'deki ölümcül motorlu araç kazalarının kayıt altına alındığı nüfusa dayalı veri tabanından yararlanıldı.

Büyük albümlerin yayımlandığı günlerde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm oranları, albümlerin çıkış tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günlük dönemlerle karşılaştırıldı.

Haftanın günü, resmi tatiller ve mevsimsel etkiler de hesaba katıldığında çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı.

Araştırmaya göre büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümler benzer günlere kıyasla yüzde 15,1 daha yüksek gerçekleşti.

Uzmanlar direksiyon başındaki telefon kullanımına dikkat çekti

Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel, albüm yayınlarının araştırmacılara akıllı telefon kullanımının ülke genelinde doğal biçimde arttığı günleri inceleme fırsatı verdiğini belirtti.

Patel'e göre yeni bir albümü dinlemek isteyen sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamaya girmesi, albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve dinlemek istediği parçaya dokunması gerekebiliyor. Bütün bu işlemler sürücünün birkaç saniye boyunca gözünü yoldan ayırmasına neden olabiliyor.