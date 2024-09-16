The Jackson 5 topluluğunun üyesi şarkıcı Tito Jackson 70 yaşında hayatını kaybetti

Jackson 5 grubunun sevilen üyelerinden Tito Jackson, 70 yaşında hayatını kaybetti. İlk olarak Entertainment Tonight tarafından duyurulan ölüm haberi Jackson ailesinin uzun süredir yakın dostu olan Steve Manning tarafından doğrulandı.

Manning, Tito'nun seyahat halindeyken kalp krizi geçirdiğini düşündüklerini, ancak kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini açıkladı. Tito’nun yeğeni Siggy Jackson da People dergisine yaptığı açıklamada haberi teyit etti.

Tito Jackson, son yıllarda kardeşleri Marlon ve Jackie ile birlikte "The Jacksons" adı altında konserler vermeye devam ediyordu. Yaklaşık bir hafta önce İngiltere’de sahne almış ve Los Angeles'ta düzenlenen Fool in Love Festival’inde de performans sergilemişti.

Tito Jackson kimdir?

Müzik dünyasında Jackson 5 ile kazandığı ünün ötesinde, Tito Jackson son 20 yılda solo bir blues gitaristi olarak da başarılı bir kariyer sürdürdü. B.B. King Blues Band ile birlikte birçok performans gerçekleştiren Tito, blues müziğine de önemli katkılarda bulundu.

Tito Jackson, hem Jackson 5 ile yakaladığı dünya çapındaki başarı hem de solo kariyerindeki blues çalışmalarıyla müzik dünyasında derin izler bıraktı.

The Jackson 5, (The Jacksons) 1966 yılında temelleri atılan bir Amerikalı müzik beşlisidir. Grup çoğunlukla R&B, funk, pop, soul gibi türlerde eserler vermiştir. Ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson da, bir süre grupta yer almış, daha sonra solo çalışmaları için gruptan ayrılmıştır.

Tito Jackson, Michael Jackson ve Janet Jackson gibi dünya çapında ünlü ikonların yer aldığı ünlü Jackson ailesinin üçüncü büyük çocuğuydu. Jackson 5 grubunda Jermaine, Marlon ve Jackie Jackson kardeşlerle birlikte yer alan Tito, Motown R&B müziğinin efsanelerinden biri olarak biliniyor.