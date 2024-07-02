TİM Gösteri Merkezi'nin geleceğine Darüşşafaka karar verecek

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Darüşşafaka'ya ait olan yapının işletmesini, 2004'te imzalanan sözleşme uyarınca, nisan ayında vefat eden, Türk sinemasının duayenlerinden Türker İnanoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu TİM Show Center yapıyordu.

Oğuz Güleç, gösteri merkezi olarak kullanılan tesisin bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirileceğine Darüşşafaka Cemiyeti Yönetimi'nin karar vereceğini kaydetti ve ekledi:

"2004'te yapılan sözleşme kapsamında Maslak kampüsümüzde yer alan TİM Gösteri Merkezi'nin işletmeciliğini üstlenen merhum Türker İnanoğlu, kısa sürede burayı İstanbul'un kültür ve sanat merkezi haline getirmiştir. Merhum İnanoğlu, uzun soluklu iş birliğimiz boyunca daima cemiyetimizin ve öğrencilerimizin yanında olmuş, Darüşşafakanın misyonuna bağlılığını her fırsatta göstermiş ve bağışlarıyla cemiyetimizi desteklemiştir. Vefatından sonra mirasçıları da aynı hassasiyeti ve duyarlılığı göstermiş, sonuçta bugün, karşılıklı iyi niyetle yıllardır sürdürdüğümüz ilişki doğrultusunda anlaşmaya varılarak fesih protokolü imzalanmış ve tesis, içindeki tüm sistem ve demirbaşlarıyla birlikte Cemiyetimize teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.