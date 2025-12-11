Time dergisi 2025'in yıldızlarını açıkladı: Yapay zekânın mimarlarını 'yılın kişisi' seçti

Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Time dergisi, 2025 yılı “Yılın Kişisi” seçimini açıkladı ve bu unvana yapay zekâ devrimini şekillendiren isimleri layık gördü. Dergi, bu tercihle birlikte yapay zekânın günümüz yaşamının hemen her noktasına nasıl etki ettiğine dikkat çekti.

Time iki ayrı kapakla çıktı

Time, yılın kişisini duyururken teknoloji dünyasının öncülerini iki ayrı kapak tasarımında bir araya getirdi.

İlk kapak, 1932’de çekilen ikonik “Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği” fotoğrafına modern bir yorum niteliği taşıdı. Bu kapakta yer alan isimler ise şöyle:

Mark Zuckerberg

Elon Musk

Jensen Huang

Sam Altman

Demis Hassabis

Lisa Su

Dario Amodei

Fei-Fei Li

İkinci kapakta ise dergi, dışı iskelelerle sarılmış ve üzerinde büyük harflerle “AI” yazılı bir yapı içinde aynı teknoloji öncülerini konumlandırdı.