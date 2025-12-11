Time dergisi 2025'in yıldızlarını açıkladı: Yapay zekânın mimarlarını 'yılın kişisi' seçti
Time dergisi, 2025’te “Yılın Kişisi” unvanını yapay zekâ çağını yönlendiren teknoloji liderlerine verdi. İki özel kapakta buluşan isimler, yapay zekanın ekonomi, bilim ve günlük yaşam üzerindeki dönüştürücü etkisini yansıttı. İşte derginin kapağındaki o isimler...
Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Time dergisi, 2025 yılı “Yılın Kişisi” seçimini açıkladı ve bu unvana yapay zekâ devrimini şekillendiren isimleri layık gördü. Dergi, bu tercihle birlikte yapay zekânın günümüz yaşamının hemen her noktasına nasıl etki ettiğine dikkat çekti.
Time iki ayrı kapakla çıktı
Time, yılın kişisini duyururken teknoloji dünyasının öncülerini iki ayrı kapak tasarımında bir araya getirdi.
İlk kapak, 1932’de çekilen ikonik “Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği” fotoğrafına modern bir yorum niteliği taşıdı. Bu kapakta yer alan isimler ise şöyle:
- Mark Zuckerberg
- Elon Musk
- Jensen Huang
- Sam Altman
- Demis Hassabis
- Lisa Su
- Dario Amodei
- Fei-Fei Li
İkinci kapakta ise dergi, dışı iskelelerle sarılmış ve üzerinde büyük harflerle “AI” yazılı bir yapı içinde aynı teknoloji öncülerini konumlandırdı.